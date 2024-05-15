В центре Волгограда устанавливают огромную сцену для МЧС

Фото V102.RU
Общество 15.05.2024 21:44
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15.05.2024 21:44
Фото V102.RU
На нижней террасе набережной Волгограда заканчиваются приготовления к соревнованиям по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Как сообщает V102.RU, здесь устанавливают сцену и другие объекты, где состоится церемония открытия состязаний.Напомним, под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей соревнования пройдут в городе на Волге с 15 по 21 мая. За звание сильнейших в этом виде спорта будут бороться лучшие спортсмены из России, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
Фото V102.RU
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