Общество

Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в Камышине

Общество 15.05.2024 19:04
0
15.05.2024 19:04


Жителю села Быстрецы Курской области Николаю Коршикову и членам его семьи не удалось возложить цветы к братской могиле погибших во время Великой Отечественной войны фронтовиков в Камышине Волгоградской области, где похоронен и его дед. Как рассказал V102.RU Николай Алексеевич, ветеран боевых действий в Афганистане, с тяжелым сердцем ему пришлось покидать героическую сталинградскую землю.
- Несколько лет назад моим родственникам удалось выяснить, что мой дед – Михаил Никанорович Кривошейцев, который считался пропавшим без вести, умер от ран в 1943 году в одном из госпиталей Камышина и был похоронен в братской могиле в Камышине. И вот мы с семьей решили приехать в Камышин, чтобы отдать дань памяти моему деду. Но сделать у нас не получилось, - вспоминает Николай Алексеевич.
В Камышин Николай Алексеевич с супругой и братом прибыли 30 апреля около 11 часов утра, проехав тысячу километров.
- Мы купили цветы и пошли к памятнику, но обнаружили, что воинский мемориал огорожен двухметровым забором, а калитки в нем закрыты на замки. Рядом с памятником дежурил конный наряд полиции – девушка с мужчиной. Мы попросили открыть нам калитку, чтобы возложить цветы к могиле, но полицейские нам заявили, что никаких ключей от замка у них нет. И посоветовали обратиться в администрацию города, - продолжает Николай Алексеевич.

Но попасть в мэрию города по причине выходного дня у гостей Камышина не получилось.
- Остаться в городе на выходные мы тоже не могли, так как к началу рабочей недели нам надо было вернуться домой, - рассказывает Николай Коршиков. – Поэтому ничего не оставалось, как походить рядом с забором. Цветы нам пришлось перебросить через ограждение.
По словам мужчины, все мучения родных похороненного в братской могиле героя, безуспешно пытавшихся попасть к мемориалу, наблюдали несколько местных жителей.
- Эта ситуация не только нас возмутила. Одна бабушка требовала от полицейских, на каком основании людей не пускают к памятнику. Они отвечали, что из соображений безопасности. Не понимаю, в чем была опасность людей, которые хотели поклониться братской могиле, - недоумевает Николай Васильевич.
- Я сам из мест, которые сейчас не совсем безопасны для проживания из-за близости к границе с Украиной, - продолжает мужчина. – Был и во многих других местах нашей Родины, в том же Волгограде. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что воинские захоронения кто-то посчитал режимным объектом. Как можно было додуматься до такого образования? Допускаю, что, закрыв мемориал для посещения, власти хотят избежать каких-то массовых скоплений людей. Но проход одного человека с цветами к могиле, где похоронен его дед, нельзя назвать массовой акцией. В таком случае, из-за соображений безопасности надо запретить проезд и проход жителей по Камышину и посещение города иногородними.

По мнению Николая Алексеевича, все это не способствует росту патриотизма, особенно в наше нелегкое время, а также притоку туристов в регион. 
- Обидно, конечно, что так все получилось. А наша поездка, к которой мы долго готовились, оказалась пустой, - констатировал житель Курской области. 
Семье Коршиковых так и пришлось уехать из Камышина не солоно хлебавши. На память они сфотографировали через забор могилу, к которой так и не смогли подойти, и букет из своих цветов, брошенных через забор.
В администрации Камышина корреспонденту V102.RU пояснили, что братская могила погибших в Великой Отечественной войне, расположенная в Камышине, действительно, огорожена и доступ к ней ограничен. Однако, утверждают в мэрии, лишь в ночное время. Чиновники не смогли пояснить, почему проход к мемориалу был закрыт и днем.
Между тем, напомним, около года назад на братской могиле в Камышине был совершен акт вандализма – неизвестный бросил в Вечный огонь венки. 
Фото Николая Коршикова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.05.2024 19:32
Общество 15.05.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 18:04
Общество 15.05.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 17:56
Общество 15.05.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 16:37
Общество 15.05.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 15:36
Общество 15.05.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 15:19
Общество 15.05.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 15:00
Общество 15.05.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 14:48
Общество 15.05.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 13:30
Общество 15.05.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 13:08
Общество 15.05.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 12:24
Общество 15.05.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 11:51
Общество 15.05.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 11:41
Общество 15.05.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 11:23
Общество 15.05.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2024 10:28
Общество 15.05.2024 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:46
Депутаты Волжской гордумы отчитались об отсутствии крупных сделокСмотреть фотографии
19:32
Поля в Волгоградской области начали обрабатывать от саранчиСмотреть фотографии
19:23
Жестоко убивший напарника сторож получил 8 лет строгача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в КамышинеСмотреть фотографии
18:04
Большое видится на расстоянии. Волгоградские депутаты взмыли в небо над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде назвали проектировщика второй части моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:14
Волгоградцу подожгли машину за отказ продать регистрационные номераСмотреть фотографии
17:02
Прижигал и бил сына. В Волгограде отец-садист попросился домойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Жители Камышина заступились за обвиненного в пьянстве врачаСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде на участника СВО аферисты оформили микрозайм, проникнув в ГосуслугиСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом из-за схода вагонов отменяют и задерживают поездаСмотреть фотографии
15:00
В зоне СВО погиб боец из Волгоградской области Денис ЛесунковСмотреть фотографии
14:48
На мосту под Волгоградом ограничили движение из-за ремонтаСмотреть фотографии
14:08
Волгограду добавили почти 6 миллиардов на дороги и транспортСмотреть фотографии
13:30
Бочаров пообещал построить в ЛНР современный диагностический комплексСмотреть фотографии
13:08
В центре Волгограда объединят два паркаСмотреть фотографии
12:39
В Госдуме планируют запретить продажу энергетиков российским детямСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде ликвидировали два «мертвых» МУПСмотреть фотографии
12:03
Стали известны зарплаты главных дорожников Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом 16 мая похоронят погибшего на СВО мобилизованного Алексея КондраховаСмотреть фотографии
11:41
Дважды сбегавшего из тубдиспансера волгоградца отправили на принудительное лечениеСмотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров прибыл в подшефный район ЛНРСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом неуступчивая водитель покалечила подростка на мотобайкеСмотреть фотографии
10:29
Жительница Волжского забила до смерти бутылкой 70-летнюю свекровьСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчинуСмотреть фотографии
10:12
«УАЗ» сбил дорожного рабочего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
Сборная Азербайджана прибыла в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спортуСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области частный дом сгорел вместе с хозяиномСмотреть фотографии
09:46
«Красный Октябрь» открыл новый футбольный сезонСмотреть фотографии
09:42
Они не вернутся? Заморозки покинули Волгоградскую область 15 маяСмотреть фотографии
 