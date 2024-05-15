Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в Камышине

- Несколько лет назад моим родственникам удалось выяснить, что мой дед – Михаил Никанорович Кривошейцев, который считался пропавшим без вести, умер от ран в 1943 году в одном из госпиталей Камышина и был похоронен в братской могиле в Камышине. И вот мы с семьей решили приехать в Камышин, чтобы отдать дань памяти моему деду. Но сделать у нас не получилось, - вспоминает Николай Алексеевич.
В Камышин Николай Алексеевич с супругой и братом прибыли 30 апреля около 11 часов утра, проехав тысячу километров.
- Мы купили цветы и пошли к памятнику, но обнаружили, что воинский мемориал огорожен двухметровым забором, а калитки в нем закрыты на замки. Рядом с памятником дежурил конный наряд полиции – девушка с мужчиной. Мы попросили открыть нам калитку, чтобы возложить цветы к могиле, но полицейские нам заявили, что никаких ключей от замка у них нет. И посоветовали обратиться в администрацию города, - продолжает Николай Алексеевич.
- Остаться в городе на выходные мы тоже не могли, так как к началу рабочей недели нам надо было вернуться домой, - рассказывает Николай Коршиков. – Поэтому ничего не оставалось, как походить рядом с забором. Цветы нам пришлось перебросить через ограждение.
По словам мужчины, все мучения родных похороненного в братской могиле героя, безуспешно пытавшихся попасть к мемориалу, наблюдали несколько местных жителей.
- Эта ситуация не только нас возмутила. Одна бабушка требовала от полицейских, на каком основании людей не пускают к памятнику. Они отвечали, что из соображений безопасности. Не понимаю, в чем была опасность людей, которые хотели поклониться братской могиле, - недоумевает Николай Васильевич.
Семье Коршиковых так и пришлось уехать из Камышина не солоно хлебавши. На память они сфотографировали через забор могилу, к которой так и не смогли подойти, и букет из своих цветов, брошенных через забор.
Между тем, напомним, около года назад на братской могиле в Камышине был совершен акт вандализма – неизвестный бросил в Вечный огонь венки.