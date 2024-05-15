Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в Камышине





Жителю села Быстрецы Курской области Николаю Коршикову и членам его семьи не удалось возложить цветы к братской могиле погибших во время Великой Отечественной войны фронтовиков в Камышине Волгоградской области, где похоронен и его дед. Как рассказал V102.RU Николай Алексеевич, ветеран боевых действий в Афганистане, с тяжелым сердцем ему пришлось покидать героическую сталинградскую землю.

- Несколько лет назад моим родственникам удалось выяснить, что мой дед – Михаил Никанорович Кривошейцев, который считался пропавшим без вести, умер от ран в 1943 году в одном из госпиталей Камышина и был похоронен в братской могиле в Камышине. И вот мы с семьей решили приехать в Камышин, чтобы отдать дань памяти моему деду. Но сделать у нас не получилось, - вспоминает Николай Алексеевич.

В Камышин Николай Алексеевич с супругой и братом прибыли 30 апреля около 11 часов утра, проехав тысячу километров.

- Мы купили цветы и пошли к памятнику, но обнаружили, что воинский мемориал огорожен двухметровым забором, а калитки в нем закрыты на замки. Рядом с памятником дежурил конный наряд полиции – девушка с мужчиной. Мы попросили открыть нам калитку, чтобы возложить цветы к могиле, но полицейские нам заявили, что никаких ключей от замка у них нет. И посоветовали обратиться в администрацию города, - продолжает Николай Алексеевич.



Жителю села Быстрецы Курской области Николаю Коршикову и членам его семьи не удалось возложить цветы к братской могиле погибших во время Великой Отечественной войны фронтовиков в Камышине Волгоградской области, где похоронен и его дед. Как рассказал V102.RU Николай Алексеевич, ветеран боевых действий в Афганистане, с тяжелым сердцем ему пришлось покидать героическую сталинградскую землю.- Несколько лет назад моим родственникам удалось выяснить, что мой дед – Михаил Никанорович Кривошейцев, который считался пропавшим без вести, умер от ран в 1943 году в одном из госпиталей Камышина и был похоронен в братской могиле в Камышине. И вот мы с семьей решили приехать в Камышин, чтобы отдать дань памяти моему деду. Но сделать у нас не получилось, - вспоминает Николай Алексеевич.В Камышин Николай Алексеевич с супругой и братом прибыли 30 апреля около 11 часов утра, проехав тысячу километров.- Мы купили цветы и пошли к памятнику, но обнаружили, что воинский мемориал огорожен двухметровым забором, а калитки в нем закрыты на замки. Рядом с памятником дежурил конный наряд полиции – девушка с мужчиной. Мы попросили открыть нам калитку, чтобы возложить цветы к могиле, но полицейские нам заявили, что никаких ключей от замка у них нет. И посоветовали обратиться в администрацию города, - продолжает Николай Алексеевич.

Но попасть в мэрию города по причине выходного дня у гостей Камышина не получилось.

- Остаться в городе на выходные мы тоже не могли, так как к началу рабочей недели нам надо было вернуться домой, - рассказывает Николай Коршиков. – Поэтому ничего не оставалось, как походить рядом с забором. Цветы нам пришлось перебросить через ограждение.

По словам мужчины, все мучения родных похороненного в братской могиле героя, безуспешно пытавшихся попасть к мемориалу, наблюдали несколько местных жителей.

- Эта ситуация не только нас возмутила. Одна бабушка требовала от полицейских, на каком основании людей не пускают к памятнику. Они отвечали, что из соображений безопасности. Не понимаю, в чем была опасность людей, которые хотели поклониться братской могиле, - недоумевает Николай Васильевич. Но попасть в мэрию города по причине выходного дня у гостей Камышина не получилось.- Остаться в городе на выходные мы тоже не могли, так как к началу рабочей недели нам надо было вернуться домой, - рассказывает Николай Коршиков. – Поэтому ничего не оставалось, как походить рядом с забором. Цветы нам пришлось перебросить через ограждение.По словам мужчины, все мучения родных похороненного в братской могиле героя, безуспешно пытавшихся попасть к мемориалу, наблюдали несколько местных жителей.- Эта ситуация не только нас возмутила. Одна бабушка требовала от полицейских, на каком основании людей не пускают к памятнику. Они отвечали, что из соображений безопасности. Не понимаю, в чем была опасность людей, которые хотели поклониться братской могиле, - недоумевает Николай Васильевич.

- Я сам из мест, которые сейчас не совсем безопасны для проживания из-за близости к границе с Украиной, - продолжает мужчина. – Был и во многих других местах нашей Родины, в том же Волгограде. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что воинские захоронения кто-то посчитал режимным объектом. Как можно было додуматься до такого образования? Допускаю, что, закрыв мемориал для посещения, власти хотят избежать каких-то массовых скоплений людей. Но проход одного человека с цветами к могиле, где похоронен его дед, нельзя назвать массовой акцией. В таком случае, из-за соображений безопасности надо запретить проезд и проход жителей по Камышину и посещение города иногородними.



- Я сам из мест, которые сейчас не совсем безопасны для проживания из-за близости к границе с Украиной, - продолжает мужчина. – Был и во многих других местах нашей Родины, в том же Волгограде. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что воинские захоронения кто-то посчитал режимным объектом. Как можно было додуматься до такого образования? Допускаю, что, закрыв мемориал для посещения, власти хотят избежать каких-то массовых скоплений людей. Но проход одного человека с цветами к могиле, где похоронен его дед, нельзя назвать массовой акцией. В таком случае, из-за соображений безопасности надо запретить проезд и проход жителей по Камышину и посещение города иногородними.

По мнению Николая Алексеевича, все это не способствует росту патриотизма, особенно в наше нелегкое время, а также притоку туристов в регион. По мнению Николая Алексеевича, все это не способствует росту патриотизма, особенно в наше нелегкое время, а также притоку туристов в регион.

- Обидно, конечно, что так все получилось. А наша поездка, к которой мы долго готовились, оказалась пустой, - констатировал житель Курской области.

Семье Коршиковых так и пришлось уехать из Камышина не солоно хлебавши. На память они сфотографировали через забор могилу, к которой так и не смогли подойти, и букет из своих цветов, брошенных через забор. - Обидно, конечно, что так все получилось. А наша поездка, к которой мы долго готовились, оказалась пустой, - констатировал житель Курской области.Семье Коршиковых так и пришлось уехать из Камышина не солоно хлебавши. На память они сфотографировали через забор могилу, к которой так и не смогли подойти, и букет из своих цветов, брошенных через забор.

В администрации Камышина корреспонденту V102.RU пояснили, что братская могила погибших в Великой Отечественной войне, расположенная в Камышине, действительно, огорожена и доступ к ней ограничен. Однако, утверждают в мэрии, лишь в ночное время. Чиновники не смогли пояснить, почему проход к мемориалу был закрыт и днем.

Между тем, напомним, около года назад на братской могиле в Камышине был совершен акт вандализма – неизвестный бросил в Вечный огонь венки. В администрации Камышина корреспонденту V102.RU пояснили, что братская могила погибших в Великой Отечественной войне, расположенная в Камышине, действительно, огорожена и доступ к ней ограничен. Однако, утверждают в мэрии, лишь в ночное время. Чиновники не смогли пояснить, почему проход к мемориалу был закрыт и днем.Между тем, напомним, около года назад на братской могиле в Камышине был совершен акт вандализма – неизвестный бросил в Вечный огонь венки.

Фото Николая Коршикова