На мосту под Волгоградом ограничили движение из-за ремонта

На время работ, которые, согласно графику, должны закончиться осенью 2024 года, движение по искусственным сооружениям будет реверсивным, но специалисты стремятся завершить работы как можно раньше, чтобы минимизировать неудобства для водителей, заверили в учреждении.
Общество 15.05.2024 14:48
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15.05.2024 14:48
На время работ, которые, согласно графику, должны закончиться осенью 2024 года, движение по искусственным сооружениям будет реверсивным, но специалисты стремятся завершить работы как можно раньше, чтобы минимизировать неудобства для водителей, заверили в учреждении.
В Волгоградской области на мосту через Иловлю на 887-м км трассы Р-22 «Каспий» начался плановый ремонт сооружения. Как сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», специалистам предстоит снять изношенный слой полотна, заменить деформационные швы, а затем – уложить выравнивающий слой дорожной одежды и верхний слой асфальтобетона.Аналогичные мероприятия вскоре проведут еще на одном сооружении в волгоградском регионе – на мосту через Касарочку на 665-м км трассы Р-22 «Каспий».
На время работ, которые, согласно графику, должны закончиться осенью 2024 года, движение по искусственным сооружениям будет реверсивным, но специалисты стремятся завершить работы как можно раньше, чтобы минимизировать неудобства для водителей, заверили в учреждении.
Планово-предупредительный ремонт мостов положительно скажется на пропускной способности искусственных сооружений и продлит их срок службы, прокомментировали в ведомстве.
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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