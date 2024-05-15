В Волгоградской области чиновники облетели на самолете Ан-2 территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов. Участники совместного рабочего совещания Экосовета при региональном заксобрании и облкомприроды с воздуха наглядно увидели, как реализуется в регионе нацпроект «Экология».

Депутаты вместе с представителями органов исполнительной власти осмотрели с высоты водные объекты и лесные массивы, а затем обсудили реализацию региональных мероприятий, направленных на оздоровление реки Волги.

— На сегодня водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме работают в режиме удержания воды. После окончания максимальных паводковых сбросов через Волжскую ГЭС важно сохранить воду, которая поступила в ерики и озера, чтобы в должной мере обеспечить ресурсом природные объекты и жителей поймы. Процесс идет благодаря сети водопропускных сооружений, построенных в ходе реализации федерального и регионального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», — пояснили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.





В 2024 году обводненность Волго-Ахтубинской поймы после весеннего паводка достигла примерно 85%, что является лучшим показателем за последнее десятилетие. Системная работа по восстановлению оптимального режима питания пойменных объектов, организованная в регионе под контролем губернатора Андрея Бочарова и при поддержке федерального центра, как можно заметить, дала свои результаты.

К слову, при реализации нацпроекта «Экология» на территории Волго-Ахтубинской поймы завершилсь работы на 87 ериках и озерах, а к концу года это число достигнет 93-х. В прошлом году специалисты расчистили 29 водных объектов. Оптимальное заполнение и задержание в них воды стало возможным с возведением 61 из 74 водопропускных сооружений, запланированных к строительству до конца года.

Специалисты пришли к единому мнению, что на сегодня заполнены водоемы, которые раньше испытывали дефицит воды или даже пересыхали. В Волгоградском регионе в планах продолжить строительство и реконструкцию водопропускных сооружений, реанимирование водных объектов Волжского и Донского бассейнов. Область уже сформировала предложения, которые станут частью нового федерального проекта, ставящего своей целью сохранение водных объектов «Вода России», который стартует со следующего года.





Глава региона также поручил разработать новую региональную программу, которая станет флагманом в деле восстановления и сохранения водных объектов, рассчитанную на период с 2025 по 2034 годы. Проект будет включать в себя объекты Волжского и Донского бассейнов. Сейчас, к слову, подходит к завершению первый этап расчистки реки Медведицы протяженностью 15 километров. Уже готов проект на второй 15-километровый участок, в разработке — план по расчистке Иловли.

Мероприятия по оздоровлению рек Донского бассейна проводят в прямом контакте с представителями других регионов. Для этих целей был создан совместный совет по развитию рек Донского бассейна, который возглавили спикеры заксобраний Волгоградской и Ростовской областей.





Председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин отметил в ходе необычного выезда, что системную работу по восстановлению водных объектов в регионе возобновили в 2014 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова:

— Очень много в данном направлении уже сделано. Результаты мы увидели в ходе сегодняшнего облета: расчищены ерики и озера, обновлены и построены водопропускные плотины, пойма заполнена водой, — отметил спикер областного заксобрания. — Поэтапно восстанавливается не только Волго-Ахтубинская пойма. Земснаряд работает на реке Ахтуба, проходит очистка Медведицы.

Политик подчеркнул важность совместной работы — волгоградские депутаты во взаимодействии с коллегами из Ростовского региона создали рабочую группу и выступили с предложением сформировать федеральную программу по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

— И такие мероприятия совместно определены и выполняются, что очень значимо для жителей территорий, где Дон и его притоки протекают. Впереди решение еще целого ряда масштабных задач. Красивейшие природные объекты нашего края и его водные богатства важно сохранить, — заключил Александр Блошкин.





По итогам выездного заседания, председатель комитета Волгоградской облдумы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета Ирина Соловьева отметила, что «осмотр с воздуха позволяет оценить масштабы работы по сохранению водных объектов»:

— Что мы и наблюдаем в последние годы в регионе, где успешно реализуется нацпроект «Экология». Мы удовлетворены тем, насколько сейчас обводнена Волго-Ахтубинская пойма по сравнению с предыдущими годами. Все мероприятия по экологической реабилитации пойменных водоемов исполняются в полном объеме — более 80% уже сделано. Наш регион выходил с инициативами по оздоровлению реки Волга и Донского бассейна, которые получили поддержку федерального центра. Волгоградская область принимает самое активное участие и в новых проектах. Сохранение водных объектов — задача, поставленная президентом России в послании Федеральному Собранию и главой региона. Вместе с тем в ходе облета для меня было важно увидеть, что в пойме нет негативного воздействия на природные объекты, например, вблизи водоемов не осуществляется выпас скота и не ведется распашка прибрежных территорий, отсутствует накопление отходов.

Глава Экосовета подчеркнула, что не может не радовать тот факт, что волгоградцы стали с большей сознательностью подходить к вопросам сохранения окружающей среды. Соответственно усилия государства в этой сфере не проходят даром.

— Природный капитал — главное достояние нашей страны, и социально-экономическое развитие не должно наносить ущерб окружающей среде. Очень важно, что Волгоградская область идет по этому пути, — уверена Ирина Соловьева.





Помимо озер и ериков депутаты с борта самолета мониторили лесные массивы в местах возможных природных возгораний. Ни для кого не секрет, что с 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон до 31 октября. В связи с этим глава региона Бочаров ставил дополнительные задачи.

Контроль пожароопасной обстановки и предупреждение ЧС ведется вместе с органами местного самоуправления, областным главком МЧС и другими профильными территориальными подразделениями федеральных структур.

Отметим, что открытие новых и модернизация действующих подразделений противопожарной службы обеспечили прикрытие от огня для всех территорий области. В режиме 24/7 задействованы системы мониторинга пожарной безопасности, которые выявляют ландшафтные и лесные пожары.

Каждое из 22 лесничеств оснащено лесопожарными станциями, материально-технической базой и специализированным парком, который каждый год обновляется. За последние годы при реализации регионального и федерального проектов «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» арсеналы лесников пополнились более 650 единицами пожарной техники и оборудования.

Экосовет при региональном заксобрании вместе с помощниками и волонтерами продолжит и дальше вести общественный контроль за реализацией мероприятий нацпроекта «Экология».

Напомним, депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской области.

Фото: Волгоградская областная дума