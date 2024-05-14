



В Волгоградской области в ночь на 14 мая произошел сход грузового поезда на станции Котлубань, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет.

- В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда, - говорится в официальном сообщении ПривЖД. - В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов.

Также уточняется, что со станций имени Максима Горького и Арчеда на место ЧП направлены восстановительные поезда, развёрнута работа оперативного штаба.

Причины произошедшего выясняются.