В центре Волгограда объединят два парка





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Как рассказали V102.RU в городском представительном органе, этот парк будет объединен с ЦПКиО в целях развития единого современного пространства для отдыха волгоградцев.

Сегодня депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Как рассказали V102.RU в городском представительном органе, этот парк будет объединен с ЦПКиО в целях развития единого современного пространства для отдыха волгоградцев.





По словам директора ООО «Парк» Андрея Еркина, благоустройство территории будет выдержано в стиле единой концепции. Все уже имеющиеся объекты будут сохранены и при необходимости отреставрированы. Здесь появятся зоны семейных развлечений, в том числе на бесплатной основе. В рамках благоустройства будут обновлены дорожки, освещение, малые архитектурные формы. В здании кафе «Чайная» планируется открыть комплекс объектов с виртуальной реальностью.

По словам директора ООО «Парк» Андрея Еркина, благоустройство территории будет выдержано в стиле единой концепции. Все уже имеющиеся объекты будут сохранены и при необходимости отреставрированы. Здесь появятся зоны семейных развлечений, в том числе на бесплатной основе. В рамках благоустройства будут обновлены дорожки, освещение, малые архитектурные формы. В здании кафе «Чайная» планируется открыть комплекс объектов с виртуальной реальностью.

В ближайшее время начнется проработка концепции развития парка, при этом будут учитываться мнения и пожелания горожан. Как и в обновленный ЦПКиО, вход в парк «Дружба: Волгоград-Баку» останется свободным для всех желающих. В ближайшее время начнется проработка концепции развития парка, при этом будут учитываться мнения и пожелания горожан. Как и в обновленный ЦПКиО, вход в парк «Дружба: Волгоград-Баку» останется свободным для всех желающих.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

За последние несколько лет Центральный парк культуры и отдыха стал признанным центром досуга волгоградцев всех возрастов. Только в прошлом году его посетили около 2 миллионов человек.Такой популярности этой зоны отдыха удалось достигнуть в том числе благодаря масштабному инвестиционному проекту, реализуемому ООО «Парк» в рамках муниципально-частного партнерства. Сегодняшним решением депутаты поддержали предложение ООО «Парк» о принятии аналогичного нормативного документа в отношении парка «Дружба: Волгоград-Баку». Цель - благоустроить всю территорию в стиле единой концепции.Напомним, ЦПКиО Волгограда ведет свою историю с 1960-х годов, а в 1996 парк получил официальный статус муниципального учреждения культуры. В декабре 2013 года на юго-западной его территории по инициативе и содействии Фонда Гейдара Алиева был создан парк «Дружба: Волгоград – Баку». Лоббировал проект бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов.Однако в последние годы эта площадка находится не в самом лучшем виде. Расположенные здесь объекты нуждаются в ремонте. Здесь же находятся объекты незавершенного строительства – здание кафе «Чайная», экомодульный туалет, адаптированный для инвалидов и маломобильных групп населения. Для ввода их в эксплуатацию требуются капитальные вложения.В неастоящее время имущество парка находится в оперативном управлении МАУ «Центр спорта и культуры». Однако два парка фактически являются единой территорией, и передача имущества для эксплуатации как единого комплекса будет являться эффективным использованием муниципального имущества, уверены специалисты администрации Волгограда.Андрей Еркин добавил, что общий планируемый объем инвестиций составит не менее 60 миллионов рублей. Помимо модернизации парковой инфраструктуры особое внимание будет уделено восстановлению первоначального облика ключевых архитектурных элементов парка: Девичьей башни, входной группы, стелы, посвященной подвигам советских войск во время Сталинградской битвы, и монумента Гейдара Алиева, все объекты при этом останутся на прежних местах. Обновленные территории планируется использовать в качестве площадки для культурного взаимодействия национальностей, проживающих на территории Волгоградской области, и развития межнациональных дружеских и партнерских отношений, добавил руководитель.