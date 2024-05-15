Дважды сбегавшего из тубдиспансера волгоградца отправили на принудительное лечение





Судебные приставы Киквидзенского района Волгоградской области отправили на принудительное лечение больного туберкулезом открытой формы. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, мужчина регулярно нарушал установленный в диспансере режим и дважды сбегал.

Выяснилось, что пациент с опасным заболеванием ранее добровольно согласился на лечение, но через некоторое время желание излечиться у него пропало.

- В результате решение о госпитализации, теперь уже принудительной, принимал суд, - пояснили в ведомстве. - К слову, на судебное заседание мужчина в добровольном порядке не явился и был доставлен судебными приставами.

В конечном итоге, гражданин был отправлен сотрудниками в противотуберкулезный диспансер на принудительное лечение сроком 90 дней.