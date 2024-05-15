Общество

Под Волгоградом из-за схода вагонов отменяют и задерживают поезда

Общество 15.05.2024 15:19
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15.05.2024 15:19


В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 15 мая, продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда, произошедшего накануне. 

— На время восстановительных работ движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны с последующим их вводом в график, — пояснили V102.RU в пресс-службе Приволжской ЖД. 

С задержкой от одного до трех часов следуют поезда дальнего следования № 206 Иркутск — Анапа, № 368 Киров — Кисловодск, № 108 Нижневартовск — Волгоград.

Уточняется, что задерживается более чем на два часа поезд № 6491 пригородного сообщения Волгоград-1 — Арчеда. Также пассажиров просят учитывать отмену сегодняшних рейсов пригородных поездов маршрутов Арчеда — Алексиково и Алексиково — Урюпино (и обратно).

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени опоздания поездов и восстановления инфраструктуры. На месте происшествия задействованы  более 200 человек вместе со спецтехникой. Координирует работы созданный в ОАО «РЖД» оперштаб.

Напомним, по предварительной информации, девять вагонов грузового состава сошли с путей из-за атаки беспилотника. В результате огонь охватил две цистерны с топливом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС около двух часов ночи 14 мая. Вспыхнувшее пламя на месте схода вагонов, тушили почти два часа. Пассажиры проходящих мимо поездов снимали на видео последствия ЧП.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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