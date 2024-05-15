В зоне СВО погиб боец из Волгоградской области Денис Лесунков

Общество 15.05.2024 15:00
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15.05.2024 15:00
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Волгоградской области Денис Лесунков, сообщили V102.RU в администрации Камышина.
— Денис Валерьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дениса Лесункова искренние соболезнования. Вечная память Герою! — говорится в официальном некрологе местных властей.
Напомним, в Рудне Волгоградской области завтра, 16 мая, пройдут похороны погибшего на СВО Алексея Кондрахова.
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