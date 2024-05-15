Общество

В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчину

Общество 15.05.2024 10:28
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15.05.2024 10:28


В Волгограде волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 5 мая 39-летнего Евгения Николаевича Шумаева, сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег».

Приметы пропавшего:  

рост 173 сантиметра 

нормальное телосложение 

волосы темно-русые 

глаза серо-зеленые

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, серую футболку, синие джинсы и кроссовки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102. 

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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