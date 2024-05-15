В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчину

В Волгограде волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 5 мая 39-летнего Евгения Николаевича Шумаева, сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег».
Приметы пропавшего:
рост 173 сантиметра
нормальное телосложение
волосы темно-русые
глаза серо-зеленые
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, серую футболку, синие джинсы и кроссовки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.
Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»