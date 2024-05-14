Telegram-канал Baza назвал возможную причину происшествия на железной дороге в Волгоградской области, а результате которого в районе станции Котлубань произошел сход грузового поезда. По сведениям редакции, состав атаковал беспилотник.

– В результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава, – передает Baza. – Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.

Пресс-служба Приволжской железной дороги ранее сообщала о том, что в результате ЧП произошла задержка пассажирских поездов. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

Все обстоятельства инцидента предстоит установить следователям.