МЧС: пожар из-за схода вагонов под Волгоградом тушили два часа

- В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали его в 3.38 часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в оперативном сообщении МЧС.
Происшествия 14.05.2024 07:54
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14.05.2024 07:54
- В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали его в 3.38 часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в оперативном сообщении МЧС.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили подробности сегодняшнего происшествия на станции Котлубань Городищенского района.Сообщение о происшествии поступило сегодня в 1.55 ч., пояснили в ведомстве.
- В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали его в 3.38 часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в оперативном сообщении МЧС.
Напомним, как сообщало V102.RU, причиной схода вагонов под Волгоградом могла стать диверсия, в частности, атака БПЛА. В Приволжской железной дороге заявляли о вмешательстве посторонних лиц. Из-за происшествия задерживаются два пассажирских поезда.
Фото из архива V102.RU
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