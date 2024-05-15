Жители Камышина заступились за обвиненного в пьянстве врача

- По итогам внутренней проверки администрацией центральной городской больницы применены дисциплинарные меры в отношении специалиста в связи с его неприемлемым поведением, - пояснили в облкомздраве.
Общество 15.05.2024 16:37
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15.05.2024 16:37
- По итогам внутренней проверки администрацией центральной городской больницы применены дисциплинарные меры в отношении специалиста в связи с его неприемлемым поведением, - пояснили в облкомздраве.
В соцсетях Камышина Волгоградской области развернулась дискуссия в связи с обвинениями врача центральной городской больнице в неподобающем поведении. Как сообщает V102.RU со ссылкой на видео, опубликованное в паблике, утверждалось, что травматолог порой принимает пациентов в нетрезвом виде и ставит неправильные диагнозы. Однако в комментариях мнения камышан разделились. Некоторые заступились за доктора и называли tuj «врачом от Бога», другие выражали недовольство его работой. Некоторые пользователи возмутились отсутствием доказательств того, что доктор якобы был пьян, а его неровную походку списали на усталость.В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали видео с врачом.
- По итогам внутренней проверки администрацией центральной городской больницы применены дисциплинарные меры в отношении специалиста в связи с его неприемлемым поведением, - пояснили в облкомздраве.
Также в ведомстве заверили, что с персоналом больницы будет проведена беседа о необходимости соблюдать медицинскую этику в том числе при общении с пациентами.
Скриншот видео Подсмотрено Камышин VK.com
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