В Волгограде ликвидировали два «мертвых» МУП





Депутаты Волгоградской гордумы на сегодняшнем заседании городского представительного органа дали согласии мэрии на ликвидацию не осуществляющих деятельность муниципальных предприятий – МУП «Автомобильный коммунальный транспорт» и МКП треста «Дорожно-мостового строительства». Как сообщили V102.RU в городской думе, основным видом деятельности «Автокоммунтранса», созданного в 2001 году, являлось выполнение работ по вывозу твердых и жидких отходов, а также содержание свалок и полигонов по утилизации отходов. Депутаты Волгоградской гордумы на сегодняшнем заседании городского представительного органа дали согласии мэрии на ликвидацию не осуществляющих деятельность муниципальных предприятий – МУП «Автомобильный коммунальный транспорт» и МКП треста «Дорожно-мостового строительства». Как сообщили V102.RU в городской думе, основным видом деятельности «Автокоммунтранса», созданного в 2001 году, являлось выполнение работ по вывозу твердых и жидких отходов, а также содержание свалок и полигонов по утилизации отходов.

По информации департамента муниципального имущества, предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с 2013 года, штатные сотрудники отсутствуют. Решением Арбитражного суда Волгоградской области МУП «Автокоммунтранс» было признано банкротом. Балансовой комиссией по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрации Волгограда было рекомендовано ликвидировать «Автокоммунтранс».

По информации департамента муниципального имущества, предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с 2013 года, штатные сотрудники отсутствуют. Решением Арбитражного суда Волгоградской области МУП «Автокоммунтранс» было признано банкротом. Балансовой комиссией по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрации Волгограда было рекомендовано ликвидировать «Автокоммунтранс».

С 2013 года не функционирует и муниципальное казенное предприятие трест «Дормострой». Его виды деятельности по уставу - строительство и реконструкция автомобильных дорог, улично-дорожной сети и дорожных сооружений, ремонт и содержание улично-дорожной сети Волгограда и дорог общего пользования, дорожных сооружений и других объектов внешнего благоустройства. Как и в «Автокоммунтрансе», на этом предприятии также отсутствуют работники. В рамках исполнительного производства судебными приставами с 2013 года осуществлялось изъятие и реализация недвижимого имущества и транспортных средств МКП. Проект решения подготовлен с учетом решения балансовой комиссии по определению эффективности деятельности МУП в рамках работы по упорядочению деятельности муниципальных организаций.