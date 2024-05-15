Федеральные новости

В Госдуме планируют запретить продажу энергетиков российским детям

Федеральные новости 15.05.2024 12:39
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15.05.2024 12:39


В Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 15 мая, в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Эта инициатива, по его словам, исходит от депутатов всех думских фракций.

- Сегодня почти каждый четвёртый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодёжи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%., - написал Володин. - Опасная тенденция. Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. 

По его словам, ограничения на розничную продажу таких напитков уже установлены во многих российских регионах, но на федеральном уровне эта проблема еще не решена.

Вячеслав Володин также сообщил, что на рассмотрение этот законопроект планируют вынести в августе текущего года. 

Фото с сайта Госдумы РФ

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