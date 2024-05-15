Ворошиловский районный суд Волгограда признал ничтожным договор микрозайма, который был оформлен на участника СВО мошенниками. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, судебная инстанция приняла такое решение по иску надзорного ведомства, выступившего в защиту обманутого участника специальной военной операции.

Мужчина обратился в прокуратуру с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что 6 июля 2023 года злоумышленники с целью хищения денег получили доступ к личному кабинету участника СВО на Госуслугах. На него оформили договор потребительского займа на сумму 12 тысяч рублей, которые обналичили неизвестные лица.

- Поскольку договор потребительского микрозайма заключен в результате мошеннических действий, то в соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации он является ничтожной сделкой, - пояснила Черединина.

По ее словам, всего с начала года прокурорами в суд было предъявлено 20 аналогичных исков о признании кредитных договоров ничтожными и применении последствий недействительности сделок. На данный момент уже рассмотрены и удовлетворены три таких иска.