Росавиация на час закрывала аэропорт Волгограда

В аэропорту Волгограда вечером 15 мая были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого задерживались на прилет и вылет несколько рейсов, сообщили V102.RU в пресс-службе воздушной гавани города-героя.
- На данный момент все ограничения сняты, самолеты готовятся к вылету, аэропорт работает в штатном режиме, -
пояснили в пресс-службе.
В Росавиации прокомментировали, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 18-49 ч. до 19-59 ч. С 20-00 ч. аэропорт вновь возобновил работу.
- В период действии ограничений ухода самолетов на запасные аэродромы не был
о, - добавили в ведомстве.