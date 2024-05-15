Общество

Росавиация на час закрывала аэропорт Волгограда

Общество 15.05.2024 20:34
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15.05.2024 20:34


В аэропорту Волгограда вечером 15 мая были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого задерживались на прилет и вылет несколько рейсов, сообщили V102.RU в пресс-службе воздушной гавани города-героя.
- На данный момент все ограничения сняты, самолеты готовятся к вылету, аэропорт работает в штатном режиме, - пояснили в пресс-службе.
В Росавиации прокомментировали, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 18-49 ч. до 19-59 ч. С 20-00 ч. аэропорт вновь возобновил работу.
- В период действии ограничений ухода самолетов на запасные аэродромы не было, - добавили в ведомстве.


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