Поля в Волгоградской области начали обрабатывать от саранчи

Специалисты профильных служб продолжают ежедневный мониторинг полей. Это позволяет приступать к мероприятиям сразу, как только вредители достигают наиболее уязвимой стадии развития, а действие препаратов при этом становится максимально эффективным.
Общество 15.05.2024 19:32
0
15.05.2024 19:32
Специалисты профильных служб продолжают ежедневный мониторинг полей. Это позволяет приступать к мероприятиям сразу, как только вредители достигают наиболее уязвимой стадии развития, а действие препаратов при этом становится максимально эффективным.
Первые 30 гектаров обработаны на территории хутора Песчанка Иловлинского района, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. В целом в 2024 году от вредителей обработают 14 тысяч га.Уже определены участки в Быковском, Иловлинском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском районах.
Специалисты профильных служб продолжают ежедневный мониторинг полей. Это позволяет приступать к мероприятиям сразу, как только вредители достигают наиболее уязвимой стадии развития, а действие препаратов при этом становится максимально эффективным.
Уткнулись в забор: житель Курской области не смог поклониться могиле деда-фронтовика в Камышине15.05.2024 19:04
Общество 15.05.2024 19:04
Большое видится на расстоянии. Волгоградские депутаты взмыли в небо над Волгоградской областью15.05.2024 18:04
Общество 15.05.2024 18:04
В Волгограде назвали проектировщика второй части моста через Волгу15.05.2024 17:56
Общество 15.05.2024 17:56
Жители Камышина заступились за обвиненного в пьянстве врача15.05.2024 16:37
Общество 15.05.2024 16:37
В Волгограде на участника СВО аферисты оформили микрозайм, проникнув в Госуслуги15.05.2024 15:36
Общество 15.05.2024 15:36
Под Волгоградом из-за схода вагонов отменяют и задерживают поезда15.05.2024 15:19
Общество 15.05.2024 15:19
В зоне СВО погиб боец из Волгоградской области Денис Лесунков15.05.2024 15:00
Общество 15.05.2024 15:00
На мосту под Волгоградом ограничили движение из-за ремонта15.05.2024 14:48
Общество 15.05.2024 14:48
Бочаров пообещал построить в ЛНР современный диагностический комплекс15.05.2024 13:30
Общество 15.05.2024 13:30
В центре Волгограда объединят два парка15.05.2024 13:08
Общество 15.05.2024 13:08
В Волгограде ликвидировали два «мертвых» МУП15.05.2024 12:24
Общество 15.05.2024 12:24
Под Волгоградом 16 мая похоронят погибшего на СВО мобилизованного Алексея Кондрахова15.05.2024 11:51
Общество 15.05.2024 11:51
Дважды сбегавшего из тубдиспансера волгоградца отправили на принудительное лечение15.05.2024 11:41
Общество 15.05.2024 11:41
Андрей Бочаров прибыл в подшефный район ЛНР15.05.2024 11:23
Общество 15.05.2024 11:23
В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчину15.05.2024 10:28
Общество 15.05.2024 10:28