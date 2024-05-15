Андрей Бочаров прибыл в подшефный район ЛНР

Губернатор Волгоградской области совершает рабочую поездку в подшефный Станично-Луганский район ЛНР. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров планирует осмотреть ряд объектов, в восстановлении и строительстве которых принимают участие волгоградские специалисты и компании.





В текущем году Волгоградская область поможет восстановить 10 объектов улично-дорожной сети в районном центре, а также в поселках Широкое и Ольховое. Необходимые на это средства уже выделены. Договоры на проведение работ уже заключены.





Как ожидается, Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки уделит особое внимание транспортной инфраструктуре. Отмечается, что в числе приоритетных проектов — дорога в квартале Молодежный. Это самый густонаселенный спальный район, где расположены центральная станичная гимназия, детский сад, железнодорожная станция, торговые объекты.





На сегодняшний день степень готовности этой дороги составляет 90%. Завершить все работы здесь планируют до конца июня.





Волгоградские специалисты за прошедшие два года уже восстановили 30 участков автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих подъезд к образовательным, медицинским, культурным, спортивным и другим социальным учреждениям. Андрей Бочаров отметил, что многие объекты были отремонтированы раньше запланированного срока.

Напомним, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР в июне 2022 года. За это время уже построено и восстановлено около 130 объектов, большинство из которых сданы в эксплуатацию досрочно: школы, детские сады, дороги, линии освещения, МФЦ.

Фото: администрации Волгоградской области