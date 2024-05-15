Общество

Бочаров пообещал построить в ЛНР современный диагностический комплекс

Общество 15.05.2024 13:30
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15.05.2024 13:30


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Станично-Луганском районе ЛНР проконтролировал ход строительства и ремонта медучреждений на подшефной территории. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, в ходе рабочего визита глава региона посетил заново отстроенный амбулаторный пункт №1 на станции Кондрашовская. Прежнее медучреждение было разорено националистическими подразделениями в 2014 году.

Теперь в новой амбулатории смогут получить первую помощь почти 4,5 тысячи жителей. Медучреждение полностью укомплектовано современным оборудованием и автомобилем для выезда к пациентам на дом. Новые ФАПы возведены в поселениях Степное, Казачье, Благовещенка, селах Красный Деркул, Таловое, а в селе Чугинка - амбулатория.


В ближайшие несколько лет на подшефной территории также планируется возведение современного диагностического комплекса. 

Решение принято, к проектированию мы приступили - в Станично-Луганском районе будет создан самый лучший, самый современный диагностический комплекс в республике — подчеркнул Андрей Бочаров. 

Также губернатор напомнил, что по договоренности с главой ЛНР Леонидом Пасечником на территории подшефного района специалисты из Волгоградской области сформируют единую систему оказания медпомощи населению. Андрей Бочаров сказал о дальнейшей модернизации ЦРБ, дополнительного анализа обеспеченности территории района ФАПами и амбулаториями, а медучреждений — транспортными средствами. 

Фото: администрация Волгоградской области


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