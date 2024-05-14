Два пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов под Волгоградом





В Волгоградской области по одному пути восстановили движение поездов после схода грузового поезда на станции Котлубань. По информации пресс-службы ПривЖД, движение запустили в 5:10 по мск. В настоящее время известно о задержке двух пассажирских поездов.

С опозданием следуют пассажирские поезда:

№ 89 Волгоград – Санкт-Петербург;

№ 90 Санкт-Петербург – Волгоград.

На месте происшествия работают два восстановительных поезда.

– В вагонах пассажирских поездов на протяжении всего времени задержки поддерживался комфортный температурный режим, – уточняют в ПивЖД. –Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что причиной ЧП могла стать атака беспилотником, в результате произошло возгорание двух вагонов в составе.