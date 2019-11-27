Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсации

Экономика 27.11.2019 15:55
395 2
27.11.2019 15:55
Кредитный потребительский кооператив «Гарант Кредит», действовавший в Калаче-на-Дону Волгоградской области, оказался среди восьми финансовых пирамид, включенных недавно в реестр недобросовестных компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, вкладчики этих организаций имеют право на компенсации.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», исполнительный директор кредитного потребительского кооператива граждан «Гарант Кредит» Александр Бляхин был признан виновным в причинении многомиллионного ущерба возглавляемой им организации. Еще в феврале 2014 года действия Бляхина привели к прекращению возврата полученных от населения денежных средств в виде вкладов и началу процедуры банкротства кооператива. В декабре 2016 года Александр Бляхин был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Реклама
Администрация Волгограда берет взаймы27.11.2019 16:40
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовом27.11.2019 13:29
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 50 млрд рублей27.11.2019 12:21
Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»26.11.2019 14:47
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту26.11.2019 12:30
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах Придонья26.11.2019 11:37
Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования МСБ25.11.2019 17:04
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»25.11.2019 14:28
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах25.11.2019 13:09
Банк «Возрождение» запустил новогодний вклад «Теплые отношения»25.11.2019 11:28
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке21.11.2019 17:08
"Беспокойно нам": тревоги депутатов не помешали окончательно принять бюджет Волгоградской области21.11.2019 10:39
«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов21.11.2019 09:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета20.11.2019 17:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»20.11.2019 15:15
Реклама