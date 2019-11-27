Экономика

Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсации

Экономика 27.11.2019 15:55
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27.11.2019 15:55


Кредитный потребительский кооператив «Гарант Кредит», действовавший в Калаче-на-Дону Волгоградской области, оказался среди восьми финансовых пирамид, включенных недавно в реестр недобросовестных компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, вкладчики этих организаций имеют право на компенсации.  
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», исполнительный директор кредитного потребительского кооператива граждан «Гарант Кредит» Александр Бляхин был признан виновным в причинении многомиллионного ущерба возглавляемой им организации. Еще в  феврале 2014 года  действия Бляхина привели к прекращению возврата полученных от населения денежных средств в виде вкладов и началу процедуры банкротства кооператива. В декабре 2016 года Александр Бляхин был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

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