Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»

Экономика 26.11.2019 14:47 Реклама
322 0
26.11.2019 14:47 Реклама
Можно весь год искать выгодные предложения на свой автомобиль, но лучше просто зайти в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» («Волга-Раст») в ближайшую пятницу, 29 ноября, и поймать сразу несколько выгодных предложений на автомобиль, о котором давно мечтали.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», масштабы «Чёрной пятницы» поразят – скидки и выгоды на автомобили в наличии достигнут своих максимальных размеров. Каких? Об этом можно узнать, посетив дилерские центры. Только 29 ноября в течение 12 часов можно купить понравившейся автомобиль по самым низким ценам.
«Не надо откладывать покупку автомобиля, лучшего дня с выгодными предложениями больше не будет»,— утверждают в компании.
* Подробности акции, о сроках и условиях её проведения можно узнать в отделах продаж:
ДЦ «Volkswagen», ул. Землячки 82Г, тел.: +7 (8442) 78-11-11
ДЦ «SKODA», ул. Карла Либкнехта 19А, тел.: +7 (8442) 55-23-55
ДЦ «Renault», ул. Землячки 67, тел.: +7 (8442) 55-15-55
*Акция действует один день – 29.11.2019 г. Количество товара ограничено. Организаторы: ООО "ВР-Моторс", ООО «Волга-Раст-Октава», ООО ТК «Федерация». Данная статья несёт информационный характер, не является публичной офертой.
Реклама
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту26.11.2019 12:30
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах Придонья26.11.2019 11:37
Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования МСБ25.11.2019 17:04
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»25.11.2019 14:28
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах25.11.2019 13:09
Банк «Возрождение» запустил новогодний вклад «Теплые отношения»25.11.2019 11:28
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке21.11.2019 17:08
"Беспокойно нам": тревоги депутатов не помешали окончательно принять бюджет Волгоградской области21.11.2019 10:39
«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов21.11.2019 09:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета20.11.2019 17:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»20.11.2019 15:15
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн20.11.2019 13:59
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов19.11.2019 18:27
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры19.11.2019 12:57
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют19.11.2019 11:42
Реклама