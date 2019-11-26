Экономика

Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»

Экономика 26.11.2019 14:47 Реклама
322 0
26.11.2019 14:47 Реклама


Можно весь год искать выгодные предложения на свой автомобиль, но лучше  просто зайти в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» («Волга-Раст») в ближайшую пятницу, 29 ноября, и поймать сразу несколько выгодных предложений на автомобиль, о котором давно мечтали.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», масштабы «Чёрной пятницы» поразят – скидки и выгоды на автомобили в наличии достигнут своих максимальных размеров. Каких? Об этом можно узнать, посетив дилерские центры. Только 29 ноября в течение 12 часов можно купить понравившейся автомобиль по самым низким ценам.
«Не надо откладывать покупку автомобиля, лучшего дня с выгодными предложениями больше не будет»,— утверждают в компании. 
* Подробности акции, о сроках и условиях её проведения можно узнать в отделах продаж:  
ДЦ «Volkswagen», ул. Землячки 82Г, тел.: +7 (8442) 78-11-11
ДЦ «SKODA», ул. Карла Либкнехта 19А, тел.: +7 (8442) 55-23-55
ДЦ «Renault», ул. Землячки 67, тел.: +7 (8442) 55-15-55
*Акция действует один день – 29.11.2019 г. Количество товара ограничено. Организаторы: ООО "ВР-Моторс", ООО «Волга-Раст-Октава», ООО ТК «Федерация». Данная статья несёт информационный характер, не является публичной офертой. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Экономика
26.11.2019 12:30
Экономика 26.11.2019 12:30
173 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 11:37
Экономика 26.11.2019 11:37
904 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 17:04
Экономика 25.11.2019 17:04
987 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 14:28
Экономика 25.11.2019 14:28
908 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 13:09
Экономика 25.11.2019 13:09
5162 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 11:28
Экономика 25.11.2019 11:28
695 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 17:08
Экономика 21.11.2019 17:08
1809 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 10:39
Экономика 21.11.2019 10:39
4574 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 09:20
Экономика 21.11.2019 09:20
652 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 17:15
Экономика 20.11.2019 17:15
2967 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 15:15
Экономика 20.11.2019 15:15
905 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 13:59
Экономика 20.11.2019 13:59
699 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2019 18:27
Экономика 19.11.2019 18:27
1748 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2019 12:57
Экономика 19.11.2019 12:57
992 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2019 11:42
Экономика 19.11.2019 11:42
1221 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:47
Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»Смотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
12:05
Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
12:01
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушкахСмотреть фотографии
11:37
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препаратСмотреть фотографии
11:15
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткамСмотреть фотографии
10:35
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицыСмотреть фотографии
10:06
Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Энергетики назвали причину резкого отключения света в Краснослободске под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материаловСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
В Волгограде задержан водитель Hyundai IX35, скрывшийся с места смертельной аварииСмотреть фотографии
20:56
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьмуСмотреть фотографии
20:44
Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35Смотреть фотографии
18:38
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды дедаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подозреваемый в жестоком убийстве матери запросил суд присяжныхСмотреть фотографии
15:49
Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частямСмотреть фотографии
15:40
«Смотрите, что творится!»: в Волгограде ночные воры осквернили памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:09
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелец шиномонтажки идет под суд за подмену листов в договоре аренды землиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 