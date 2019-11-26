Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»





Можно весь год искать выгодные предложения на свой автомобиль, но лучше просто зайти в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» («Волга-Раст») в ближайшую пятницу, 29 ноября, и поймать сразу несколько выгодных предложений на автомобиль, о котором давно мечтали.

«Чёрной пятницы» поразят – скидки и выгоды на автомобили в наличии достигнут своих максимальных размеров. Каких? Об этом можно узнать, посетив дилерские центры. Только 29 ноября в течение 12 часов можно купить понравившейся автомобиль по самым низким ценам. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», масштабыпоразят – скидки и выгоды на автомобили в наличии достигнут своих максимальных размеров. Каких? Об этом можно узнать, посетив дилерские центры. Только 29 ноября в течение 12 часов можно купить понравившейся автомобиль по самым низким ценам.

«Не надо откладывать покупку автомобиля, лучшего дня с выгодными предложениями больше не будет»,— утверждают в компании.

* Подробности акции, о сроках и условиях её проведения можно узнать в отделах продаж:

ДЦ «Volkswagen», ул. Землячки 82Г, тел.: +7 (8442) 78-11-11

ДЦ «SKODA», ул. Карла Либкнехта 19А, тел.: +7 (8442) 55-23-55

ДЦ «Renault», ул. Землячки 67, тел.: +7 (8442) 55-15-55

*Акция действует один день – 29.11.2019 г. Количество товара ограничено. Организаторы: ООО "ВР-Моторс", ООО «Волга-Раст-Октава», ООО ТК «Федерация». Данная статья несёт информационный характер, не является публичной офертой.



