Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублей





Прокуратурой области подведены итоги проверки соблюдения должностными лицами органов местного самоуправления законодательства в период декларационной компании 2019 года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в целях устранения указанных нарушений прокурорами внесено 353 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц.

Так, депутат Камышинской районной думы не предоставила сведения о земельном участке площадью 6 га, находящемся в собственности ее супруга. Также отсутствовали в ее декларации сведения о получении мужем дохода в общественной организации.

В справке о доходах депутата Бузиновского сельского Совета Калачевского района отсутствовали сведения о наличии в собственности 6 единиц техники, депутат Логовской сельской Думы Калачевского района на 120 тыс рублей занизил сумму полученного дохода от продажи легкового автомобиля.

Установлены факты игнорирования депутатами требований закона о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для публичного их размещения на соответствующих сайтах органов местного самоуправления. За подобные нарушения по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 84 должностных лица представительных органов местного самоуправления досрочно прекратили свои полномочия.

Прокуратурой Старополтавского района области возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ в отношении глав Валуевского и Новотихоновского сельских поселений в связи с нарушением требований законодательства, связанного с размещением на официальных сайтах деклараций. должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов и они уже их оплатили.

Отступления от установленных норм при заполнении справок о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера допущены 536 лицами, замещающими муниципальные должности, 221 лицом, замещающими должности муниципальной службы и 141 руководителем муниципальных учреждений.

В общей сложности указанными должностными лицами в декларациях не указаны доходы на сумму свыше 20 млн рублей, а также сведения о наличии в собственности более 300 объектов движимого и недвижимого имущества.



