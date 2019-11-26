Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублей

Общество 26.11.2019 10:06
9823 14
26.11.2019 10:06
Прокуратурой области подведены итоги проверки соблюдения должностными лицами органов местного самоуправления законодательства в период декларационной компании 2019 года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в целях устранения указанных нарушений прокурорами внесено 353 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц.
Так, депутат Камышинской районной думы не предоставила сведения о земельном участке площадью 6 га, находящемся в собственности ее супруга. Также отсутствовали в ее декларации сведения о получении мужем дохода в общественной организации.
В справке о доходах депутата Бузиновского сельского Совета Калачевского района отсутствовали сведения о наличии в собственности 6 единиц техники, депутат Логовской сельской Думы Калачевского района на 120 тыс рублей занизил сумму полученного дохода от продажи легкового автомобиля.
Установлены факты игнорирования депутатами требований закона о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для публичного их размещения на соответствующих сайтах органов местного самоуправления. За подобные нарушения по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 84 должностных лица представительных органов местного самоуправления досрочно прекратили свои полномочия.
Прокуратурой Старополтавского района области возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ в отношении глав Валуевского и Новотихоновского сельских поселений в связи с нарушением требований законодательства, связанного с размещением на официальных сайтах деклараций. должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов и они уже их оплатили.
Отступления от установленных норм при заполнении справок о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера допущены 536 лицами, замещающими муниципальные должности, 221 лицом, замещающими должности муниципальной службы и 141 руководителем муниципальных учреждений.
В общей сложности указанными должностными лицами в декларациях не указаны доходы на сумму свыше 20 млн рублей, а также сведения о наличии в собственности более 300 объектов движимого и недвижимого имущества.
Реклама
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переход26.11.2019 14:43
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦ26.11.2019 13:27
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушках26.11.2019 12:01
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препарат26.11.2019 11:36
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткам26.11.2019 11:15
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицы26.11.2019 10:35
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьму25.11.2019 20:56
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УК25.11.2019 18:02
Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частям25.11.2019 15:49
В Волгоградской области УК "забила" на газопроводы в многоквартирных домах25.11.2019 12:22
В Волгограде мимо музея «Россия – моя история» впервые пустят автобус25.11.2019 12:13
В Волгоградской области прокуратура «взялась» за незаконные хостелы25.11.2019 11:06
Мороз не помеха: ворота парка Гагарина в Волгограде восстанавливают в "мешке"24.11.2019 21:47
Автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области стал богаче на 16 автомобилей24.11.2019 16:37
В Волгоградской области могут поставить крест на автобусном сообщении с селами24.11.2019 09:03
Реклама