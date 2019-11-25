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Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФ

Телеком 25.11.2019 17:57
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25.11.2019 17:57


Рабочую группу по оказанию содействия в подключении социально значимых объектов в Волгоградской области к сети Интернет возглавил первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, рабочая группа организована в целях координации взаимодействия органов исполнительной власти при реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" под эгидой Минкомсвязи РФ. 
Государственный контракт по подключению высокоскоростного Интернета в социально значимых объектах Волгоградской области заключен между Минкомсвязи РФ и ООО "5 Джи Вайфай" (Москва) в августе текущего года на сумму 989 миллионов 598 тысяч 603,5 руб. Доступ к высокоскоростному Интернету должны получить фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, организации общего и среднего профессионального образования, органы государственной власти и местного самоуправления, ТИКи, избирательная комиссия Волгоградской области, пожарные части, участковые пункты полиции, подразделения Росгвардии и др.
Реализация государственного контракта, рассчитанного до 31 декабря 2021 года, осуществляется поэтапно. Рабочая группа занимается решением текущих вопросов, связанных с его реализацией.  

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