Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФ





Рабочую группу по оказанию содействия в подключении социально значимых объектов в Волгоградской области к сети Интернет возглавил первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, рабочая группа организована в целях координации взаимодействия органов исполнительной власти при реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" под эгидой Минкомсвязи РФ.

Государственный контракт по подключению высокоскоростного Интернета в социально значимых объектах Волгоградской области заключен между Минкомсвязи РФ и ООО "5 Джи Вайфай" (Москва) в августе текущего года на сумму 989 миллионов 598 тысяч 603,5 руб. Доступ к высокоскоростному Интернету должны получить фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, организации общего и среднего профессионального образования, органы государственной власти и местного самоуправления, ТИКи, избирательная комиссия Волгоградской области, пожарные части, участковые пункты полиции, подразделения Росгвардии и др.

Реализация государственного контракта, рассчитанного до 31 декабря 2021 года, осуществляется поэтапно. Рабочая группа занимается решением текущих вопросов, связанных с его реализацией.



