В Волгограде владелец шиномонтажки идет под суд за подмену листов в договоре аренды земли





40-летний предприниматель идет под суд за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение . Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2016 года обвиняемый получил в администрации Краснооктябрьского района Волгограда проект договора на продление срока аренды земельного участка на размещение нестационарного торгового объекта – шиномонтажной мастерской.

В дальнейшем коммерсант заменил первые четыре листа документа, внеся в него изменения в части даты заключения договора, условий и размера оплаты, срока действия договора, условий начисления пеней и штрафов, а также порядка расторжения договора.

После этого, 14 марта 2016 года по инициативе обвиняемого в Арбитражный суд Волгоградской области были представлены копии сфальсифицированного им ранее договора в качестве доказательства при рассмотрении гражданских споров о правомерности размещения шиномонтажной мастерской на территории Краснооктябрьского района Волгограда.

Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела не признает.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.



