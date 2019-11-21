Экономика

"Беспокойно нам": тревоги депутатов не помешали окончательно принять бюджет Волгоградской области

Экономика 21.11.2019 10:39
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21.11.2019 10:39


Бюджет Волгорадской области преодолел второе и третье чтение. Как сообщает ИА "Высота 102", за документ сегодня на очередном заседании облдумы проголосовали 27 депутатов, 7 высказались против, трое не голосовали совсем.
Коммунисты традиционно не поддержали проект финансового закона. За принятие предлагавшегося бюджета они не голосовали ни разу , как минимум  в последние 10 лет.
Члены партийных фракции регпарламента сегодня признались,что их беспокоит недостаточное финансирование социальной сферы, снижение расходов на экономику на 7%. Говорили также противники проекта бюджета о низких пенсиях, высокой смертности на селе и уезжающих из региона горожанах.
Единороссы оставить без ответа шквал критики не могли. Они оптимистично отмечали рост по всем фронтам - налоговым доходам, поступлениям из федеральной казны, развитии инфраструктуры. Не удержался даже простуженный Александр Блошкин. "Закройте глаза, вспомните, что было в 2014 году. Убитые дороги, здравоохранение. Только ценой неимоверных усилий ситуация изменена", - спикер облдумы как мантру повторил сказанное уже не раз на уровнях всех ветвей действующей в регионе власти. 
Как ранее сообщало ИА "Высота 102" в бюджете региона на 2020 год предусмотрены доходы в размере 108,9 млрд рублей, расходы -108,7 млрд рублей. Профицит составляет 200 млн рублей. Большая часть расходов (32,3 млрд) приходится на социальную сферу. На втором месте по объему финансирования – образование (25 млрд рублей), на третьем – экономика (21,5 млрд). На культуру предусмотрено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение  - 10 млрд рублей, на физкультуры и спорт – 1,5 млрд. На СМИ – 103,3 млн рублей. Обслуживане госдолга обойдется в 2,9 млрд рублей.
В 2020 году  администрация области планирует взять в кредит у банков 20,1 млрд рублей. Объем бюджетных займов составит 5 млрд рублей,


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