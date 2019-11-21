Экономика 21.11.2019 10:39
415 3
21.11.2019 10:39
Бюджет Волгорадской области преодолел второе и третье чтение. Как сообщает ИА "Высота 102", за документ сегодня на очередном заседании облдумы проголосовали 27 депутатов, 7 высказались против, трое не голосовали совсем.
Коммунисты традиционно не поддержали проект финансового закона. За принятие предлагавшегося бюджета они не голосовали ни разу , как минимум в последние 10 лет.
Члены партийных фракции регпарламента сегодня признались,что их беспокоит недостаточное финансирование социальной сферы, снижение расходов на экономику на 7%. Говорили также противники проекта бюджета о низких пенсиях, высокой смертности на селе и уезжающих из региона горожанах.
Единороссы оставить без ответа шквал критики не могли. Они оптимистично отмечали рост по всем фронтам - налоговым доходам, поступлениям из федеральной казны, развитии инфраструктуры. Не удержался даже простуженный Александр Блошкин. "Закройте глаза, вспомните, что было в 2014 году. Убитые дороги, здравоохранение. Только ценой неимоверных усилий ситуация изменена", - спикер облдумы как мантру повторил сказанное уже не раз на уровнях всех ветвей действующей в регионе власти.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102" в бюджете региона на 2020 год предусмотрены доходы в размере 108,9 млрд рублей, расходы -108,7 млрд рублей. Профицит составляет 200 млн рублей. Большая часть расходов (32,3 млрд) приходится на социальную сферу. На втором месте по объему финансирования – образование (25 млрд рублей), на третьем – экономика (21,5 млрд). На культуру предусмотрено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение - 10 млрд рублей, на физкультуры и спорт – 1,5 млрд. На СМИ – 103,3 млн рублей. Обслуживане госдолга обойдется в 2,9 млрд рублей.
В 2020 году администрация области планирует взять в кредит у банков 20,1 млрд рублей. Объем бюджетных займов составит 5 млрд рублей,
Реклама
«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов21.11.2019 09:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета20.11.2019 17:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»20.11.2019 15:15
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн20.11.2019 13:59
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов19.11.2019 18:27
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры19.11.2019 12:57
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют19.11.2019 11:42
«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду18.11.2019 16:48
В Волгограде налоговая инспекция объявила о публичных обсуждениях на тему предотвращения банкротства18.11.2019 10:12
Сбербанк запустил в Волгограде сервис доставки продуктов СберМаркет15.11.2019 16:13
Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»15.11.2019 13:58
Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей на "черный день"15.11.2019 08:32
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам14.11.2019 17:03
В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублей14.11.2019 16:58
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей14.11.2019 10:11
Реклама