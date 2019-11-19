



В Волгоградской области нашли поджигателя машины. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, еще 10 сентября в Урюпинске обгорел автомобиль «Рено Логан», принадлежавший 57-летней жительнице. Накануне подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан. Им оказался 57-летний местный житель, который живет в одном доме с потерпевшей и имеет автомобиль «Лада Гранта». С соседкой у мужчины возникали постоянные конфликты из-за того, что она постоянно занимала парковочное место около дома, имея гараж. После очередной ссоры с женщиной он решил действовать «кардинально». Дождавшись сумерек, мужчина поджёг бумагу и подложил её под переднее колесо автомашины «Рено Логан», в результате чего обгорела передняя часть автомобиля.

Теперь поджигатель может получить срок до 5 лет.



