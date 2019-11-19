Экономика 19.11.2019 12:57
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19.11.2019 12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры Coffan при поддержке компании «Сады Придонья». Лучшие представители кофейного мира поделились секретами своей идеальной чашки.
Цель мероприятия - развитие кофейной культуры. Стенды с дегустациями, мастер-классы, презентации и авторские рецепты вызвали неподдельный интерес среди посетителей. На выставке-ярмарке был представлен большой ассортимент кофе, кондитерских изделий, сувениров и сопутствующих товаров. Так что было чем удивить и гурманов и новичков.
По словам организаторов, в этом году получилось увеличить и количество участников, и расширить площадку мероприятия. Кроме этого, в программу фестиваля добавили турнир по кофейной миксологии, где бариста в течение 10 минут создавал авторский напиток на глазах зрителей и профессионального жюри.
Компания «Сады Придонья» поддержала Coffan, предоставив призы для участников в латте-арт-баттл, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
За лучшее исполнение рисунков на кофейной пенке победители получили продукцию бренда Nemoloko.
«Наш напиток уже используют бариста во многих кофейнях страны, - говорит менеджер по маркетингу альтернативных молочным продуктов компании «Сады Придонья» Евгения Берет. - Даже если ты строгий веган или у тебя непереносимость лактозы - это совсем не значит, что от любимого капучино, латте макиато стоит отказываться».
Фестиваль молодой, ему всего два года, но подобные мероприятия привлекают внимание, количество посетителей в сравнении с прошлым годом возросло, в общей сложности на Coffan побывали свыше шести тысяч человек.
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