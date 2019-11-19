Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют





На федеральных каналах страны стартовала рекламная кампания в поддержку флагманской марки компании «Сады Придонья». Известный телеведущий Антон Привольнов рассказывает о «качестве из первых рук». Основной темой сюжета рекламных роликов стала демонстрация собственной сырьевой базы и замкнутого цикла производства. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Главный герой – телеведущий передач на первом канале «Доброе утро» и «Контрольная закупка» Антон Привольнов, не только познакомился с этапами производства сока, но и погулял в самом большом яблоневом саду.

«Я никогда не видел столько яблок, – поделился впечатлениями телеведущий. – Здесь, в Садах Придонья, я впервые летал на вертолете – никогда раньше не приходилось. Картины, пейзажи, увиденные мною, надолго останутся в моей памяти и памяти телефона. Шикарные виды и бескрайние сады – незабываемо!»

Сюжет призван показать зрителям, что современный завод и огромные сады – это не маркетинговый ход компании, они реально существуют и только в Садах Придонья есть уникальная, выбранная много лет назад схема – от семечка до готовой продукции в пачке.

Ролик «Сады Придонья существуют» будет транслироваться с 18 ноября по 29 декабря на федеральных каналах (Первый, ТНТ, Ю, ТВ-3, Карусель, Муз-ТВ, Пятница) и на ряде орбитальных.



