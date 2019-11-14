Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам





Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, которая действует с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года включительно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках акции снижение по сравнению с базовыми условиями составило один процентный пункт.

Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9%. Кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9%–16,9%, кредиты от 30 до 300 тыс. руб. доступны по ставкам в диапазоне 12,9%–19,9%.

Специальные условия в рамках новогодней акции Сбербанка действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».