Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Экономика 14.11.2019 17:03 Новости компаний
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14.11.2019 17:03 Новости компаний


Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, которая действует с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года включительно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках акции снижение по сравнению с базовыми условиями составило один процентный пункт.  
Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9%. Кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9%–16,9%, кредиты от 30 до 300 тыс. руб. доступны по ставкам в диапазоне 12,9%–19,9%.
Специальные условия в рамках новогодней акции Сбербанка действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».
Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.

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