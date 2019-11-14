Расследования 14.11.2019 09:45
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14.11.2019 09:45
Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, пресечена в Волгоградской области. Как передает ИА «Высота», официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. В течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. По истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались. Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили. Организатором аферы выступила ранее судимая жительница Волгограда, которая привлекла к противоправной деятельности своих знакомых. На сегодняшний день задержаны лидер и активный участник организованной группы. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ. При обысках по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация. Кроме того, устанавливается причастность к противоправной схеме еще как минимум 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники.
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