В дело о сносе в Волгограде "Соснового бора" хотят втянуть ФСБ

Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось первое заседание по иску администрации Дзержинского района к комплексу "Сосновый бор" с требованием сноса всех построек, как самовольных. Как передает ИА "Высота 102", сторона ответчика обратилась в суд с ходатайством о привлечении к разбирательству как третьего лица лично главы администрации Дзержинского района Сергея Тация, так как он несет персональную ответственность за самовольное строительство на подведомственной территории. Кроме того, к разбирательствам по делу "Соснового бора" предложено привлечь бывшего вице-мэра Волгограда Олега Доронина, как собственника земельного участка. Представители "Соснового бора" также заявили ходатайство об истребовании у МЧС паспорта безопасности объектов ресторанно-гостиничного комплекса, а также паспорта антитеррористической защищенности у ФСБ. Эти документы, по утверждению представителей "Соснового бора", были изъяты во время обыска. При этом наличие этих документов могло бы доказать отсутствие каких-либо нарушений в "Сосновом бору", высказал мнение юрист коммерческой организации. В ходе судебного заседания юрист районной администрации, в свою очередь, предоставил документы, которые свидетельствуют о нарушениях в работе "Соснового бора". Речь шла о результатах проверки таких ведомств, как природоохранная прокуратура и управление Роспотребнадзора. Правда, что это за результаты, осталось непонятным – администрация района показать их не смогла. Причем выяснилось, что с запросом в природоохранную прокуратуру чиновники обратились 2 ноября – в день подачи иска к ресторанно-гостиничному комплексу.

Против удовлетворения всех заявленных ответчиком ходатайств возражали все привлеченные в качестве третьих лиц стороны – администрация Волгограда, департамент городского хозяйства, департамент муниципального имущества, МУ "Горэколес". В итоге судья не принял сегодня никакого решения по заявленным ходатайствам и объявил перерыв в заседании до 15 ноября.

Напомним, чиновники администрации Дзержинского района просят суд обязать ООО "Сосновый Бор" в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести объекты самовольного строительства : 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров по адресу ул. Ангарская, 137/181. До завершения рассмотрения этого спора суд наложил обеспечительные меры, запретив Управлению Росреестра по Волгоградской области совершать любые регистрационные действия в отношении части объектов и земельного участка. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса "Сосновый бор" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово", арест обоих недавним решением суда продлен до 10 февраля текущего года. Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова, которой принадлежит чуть более 33% доли.



