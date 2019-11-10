Происшествия 10.11.2019 09:54
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10.11.2019 09:54
Два грузовика столкнулись на федеральной трассе "Волгоград-Москва" сегодня ночью в Городищенском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", авария произошла около 3.00. Один из водителей, 47-летний мужчина, в тяжелом состоянии доставлен в больницу скорой медицинской помощи Волгограда 25. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства ДТП уточняются.
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