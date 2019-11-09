В Волжском после ДТП с маршруткой госпитализировали пять человек





В Волжском в аварии с маршруткой и двумя легковыми автомобилями пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, накануне в 14-35 31-летний водитель, управляя автомашиной «Дэу Нексия», следуя по улице Ленина со стороны р.п. Средняя Ахтуба в сторону ул. 87-й Гвардейской в Волжском, на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Покровской выехал на полосу встречного движения. После чего автомобиль столкнулся с автомашиной «Форд Фокус», под управлением 53-летнего водителя. От полученного удара автомашина «Форд» врезалась в «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №218, в салоне которого находилось шесть человек. Водитель автомашины «Дэу» получил травмы, однако от госпитализации отказался. У 64-летней пассажирки машины «Дэу» диагностированы травмы головы и колена, у 18-летней пассажирки машины «Форда» - травма головы и ушибы, у 18-летнего пассажира машины «Форд» - травма головы, у 68-летней пассажирки маршрутки - травма голени, у 15-летней пассажирки маршрутки - травма головы и ушибы. Пять человек попали в больницу.











