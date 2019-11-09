Происшествия

В Волжском после ДТП с маршруткой госпитализировали пять человек

Происшествия 09.11.2019 09:34
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09.11.2019 09:34


В Волжском в аварии с маршруткой и двумя легковыми автомобилями пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, накануне в 14-35 31-летний водитель, управляя автомашиной «Дэу Нексия», следуя по улице Ленина со стороны р.п. Средняя Ахтуба в сторону ул. 87-й Гвардейской в Волжском, на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Покровской выехал на полосу встречного движения.  После чего автомобиль столкнулся  с автомашиной «Форд Фокус», под управлением 53-летнего водителя. От полученного удара автомашина «Форд» врезалась в  «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №218, в салоне которого находилось шесть человек. Водитель автомашины «Дэу» получил травмы, однако от госпитализации отказался. У 64-летней пассажирки машины «Дэу» диагностированы  травмы  головы и колена, у 18-летней пассажирки машины «Форда» - травма  головы и ушибы, у  18-летнего  пассажира машины «Форд» - травма головы, у  68-летней  пассажирки маршрутки - травма голени, у 15-летней  пассажирки  маршрутки  - травма головы и  ушибы. Пять человек попали в больницу. 



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