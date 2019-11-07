Телеком 07.11.2019 15:25 Новости компаний
300 0
07.11.2019 15:25 Новости компаний
МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.
Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.
«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOSработать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления«Виртуальной АТС» всегда находится с вами», — прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.
Реклама
Популярное по теме
31.10.2019 12:34
1131 0
06.11.2019 10:04
1015 0
17.10.2019 14:03
917 0
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВ07.11.2019 16:59
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи06.11.2019 16:47
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии06.11.2019 10:04
Контакты с клиентами под контролем: эффективно интегрируем мобильную связь с CRM31.10.2019 15:40
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированию31.10.2019 12:34
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи30.10.2019 11:22
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэка28.10.2019 11:10
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов25.10.2019 11:15
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок23.10.2019 14:22
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще21.10.2019 09:14
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи17.10.2019 16:20
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом17.10.2019 14:03
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данных15.10.2019 14:38
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее11.10.2019 16:06
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»10.10.2019 12:25
Реклама