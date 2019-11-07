Телеком

МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС

Телеком 07.11.2019 15:25 Новости компаний
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07.11.2019 15:25 Новости компаний


МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.
Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.
«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOSработать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления«Виртуальной АТС» всегда находится с вами», — прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

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