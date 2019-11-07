На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изыскания

Экономика 07.11.2019 12:35
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07.11.2019 12:35
На 264 домах из общего числа МКД, вошедших в краткосрочный план работ на 2020 год, предусмотрено проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации с целью определения целесообразности их капремонта.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба регоператора, речь идет о так называемых «семидесятниках» — домах, износ строительных конструкций которых превышает 70%. Эти дома включены в региональную программу капитального ремонта с целью определения мероприятий по проведению капитального ремонта, позволяющего улучшить техническое состояние дома, либо определить целесообразность его выполнения на домах.
«Если результаты изысканий будут свидетельствовать об отсутствии оснований для проведения капитального ремонта дома, заключения будут направлены в межведомственные комиссии при администрациях муниципальных образований. — отмечают в фонде, — Вопросы о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции — в их компетенции».
Вместе с тем, регоператор пояснил: «В случае получения заключений о необходимости проведения работ по капитальному ремонту, строительно-монтажные работы (капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем) будут проводиться в 2021 году».
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