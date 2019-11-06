Общество

Власти Волгоградской области пожаловались в Счетную палату РФ на проблемы с капремонтом

Общество 06.11.2019 10:03
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06.11.2019 10:03


К неутешительным выводам пришли в Счетной палате РФ, изучив ход реализации региональных программ капремонта. Так, несмотря на то, что капремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного, результаты проведенного Счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются. Согласно данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66 до 70% и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на отчет СП РФ.
Анализ выявил ряд системных проблем в области проведения капремонта, одна из которых связана с отсутствием единого порядка формирования региональных программ, а также системы технического учета жилищного фонда. 
Кроме того, в программы капремонта систематически включаются аварийные дома, подлежащие сносу и реконструкции, или ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен. Так, с 2017 по 2019 годы Фонд ЖКХ выявил более 10 тыс. таких домов.
Еще одна острая проблема – недостаточная финансовая устойчивость региональных программ капремонта. Так, на 1 января текущего года их общее финансовое обеспечение составляло только 55%. Краткосрочные планы капремонта на период 2019-2021 годов обеспечены финансированием на уровне 82%. В результате возникают риски, что их реализация будет или приостановлена в ближайшее время или они вообще не будут выполнены. Данная проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера, заявили аудиторы Счетной палаты. 
К слову, в счетной палате также провели анализ проблем, которые возникают при реализации программ капремонта в регионах. В частности, власти Волгоградской области заявили о целом наборе трудностей. Например, они озвучили такие проблемы, как  недостаточный срок исковой давности по судебным делам, связанным со взысканием задолженности (три года), необходимость уплаты госпошлины при подаче таких исков в суд, неоплата взносов на капремонт собственниками, сведения о которых не включены в ЕГРН (Минобороны). Также в регионе, как выяснилось, существует проблема конфликта интересов при строительном надзоре капремонта: в частности, одним из положений не запрещено подрядчику самому контролировать капремонт по отдельному контракту с заказчиком. Власти Волгоградской области также сообщили о частых случаях несоответствия  действующим СНиП домов, построенных до принятия этих норм, и об отсутствии ограничения на максимальное снижение цены контракта на капремонт. 

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