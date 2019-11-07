Аналитика

Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФО

Аналитика 07.11.2019 11:08
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07.11.2019 11:08


Волгоградская область стала единственным регионом в ЮФО, где снизилась реальная зарплата. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительные данные субъектов Южного федерального округа, опубликованные Волгоградстатом, за январь-август в Волгоградской области среднемесячная номинальная зарплата одного работника составила 31 тысячу 881 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она повысилась на 4,2%. Вместе с тем реально начисленная заработная плата в Волгоградской области снизилась на 0,6%. В остальных регионах ЮФО реальная зарплата увеличилась. Например, в Ростовской области рост составил 3,2%, в Адыгее – 2,1%, в Калмыкии – 2,6%. 
По данным Волгоградстата, самая высокая номинальная начисленная заработная плата в ЮФО зафиксирована в Краснодарском крае – 35 тысяч 216 рублей, на втором месте  Астраханская область – 34 тысячи 679 рублей, далее идет Севастополь – 32 тысячи 623 рубля. 

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