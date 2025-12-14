



На долю Миши – медведя из волгоградского зооцентра «Дино» - выпало немало испытаний. После долгих скитаний он, наконец, обрел свой приют, но столкнулся с болезнью. Из-за ринита, который не взяли даже антибиотики, косолапый вынужденно свыкся с регулярным лечением и различными медицинскими процедурами. Сотрудники центра надеялись, что точку в этой истории поставит его операция в Санкт-Петербурге. Но после санации стало понятно, что Мише еще не раз придется проявить стойкость характера. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Нового постояльца в волгоградском зооцентре – медведя с незамысловатой кличкой Мишка – встречали ровно год назад. Из Владимирской области животное, еще недавно бродившее рядом с частным сектором и питавшееся в основном ягодами, приехало с сильным насморком. Тогда казалось, что решение проблемы лежит на поверхности, и после стандартного лечения Мишка навсегда забудет о своей проблеме.

- Сейчас мы предполагаем, что из-за своей болезни, скорее всего, врожденной, Миша, как слабое звено, и вышел к людям. Без их помощи он бы просто не выжил, - рассказывает руководитель зооцентра «Дино» Анжела Макарова. – Конечно, мы ни раз проводили ему терапию, но лечение приносило лишь временный эффект.

Этой осенью мохнатый пациент отправился на операцию в Санкт-Петербург. После МРТ и КТ специалисты провели Мише санацию носовых пазух, ради которой косолапому пришлось проститься с частью шерсти на мордочке.

- На снимках врачи не увидели у Миши перегородки, однако однозначного понимания ситуации все еще нет. К решению этого вопроса подключились опытнейшие специалисты из разных регионов – ветеринары госпиталя диких животных в Санкт-Петербурге, их коллеги из Московского зоопарка. Несмотря на отсутствие окончательного диагноза, Мише назначили лечение.

Вернувшись из дальнего путешествия и немного освоившись в уже родном вольере, Миша впал в дрему – полноценного сна в условиях декабрьского «плюса» у медведя, скорее всего, не будет.

- Сейчас мы разрабатываем стратегию поведения. Отложить лечение до весны или же начать его прямо сейчас, без отлагательств? Больше склоняемся именно к тому, что процедуры нужно проводить сразу, - объясняет Анжела Макарова. – Со временем медведь приспособился жить с ринитом. Он не сказывается ни на его настроении, ни на аппетите. И внешне, в общем-то, незаметно, что заболевание приносит ему серьезные страдания. Но, конечно, физически эти выделения доставляют серьезный дискомфорт, поэтому промедления в нашей ситуации нежелательны.

Загадав ветеринарам задачку со звездочкой, постоялец волгоградского зооцентра все-таки имеет шансы на здоровую жизнь без непростых процедур.

- Скорее всего, впереди нас ждет достаточно длительное лечение и поддерживающая терапия. Ситуацию исправить можно, но на это потребуется время, - рассуждает волгоградка. – Вероятно, Миша это понимает и сам. Он достаточно спокойно переносит уколы и другие процедуры, доверяя сотрудникам центра. И мы, видя это доверие, конечно, не остановим своих попыток окончательно разобраться с его болезнью.

Фото волгоградского зооцентра "Дино"