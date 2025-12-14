Общество

Мошенники обманывают волгоградцев под видом Соцфонда

Общество 14.12.2025 19:38
Злоумышленники начали обманывать волгоградцев под видом Социального фонда России. Как сообщили в Киберполиции, в мессенджерах аферисты создают поддельные боты, которые маскируются под официальные сервисы СФР.

Их задача — выманить у вас номер телефона и SMS-код для доступа к личным кабинетам на Госуслугах или в банковских приложениях.

Важно:

- СФР не оказывает услуги через Telegram, WhatsApp или соцсети.

- Сотрудники Фонда никогда не запрашивают коды, пароли или паспортные данные через чат или по телефону.

- В случае звонков или сообщений от таких ботов рекомендуется обратиться в полицию.

Официально взаимодействовать с фондом можно только через портал sfr.gov.ru и клиентские службы.

