В ЦПКиО Волгограда зажгли 2,5 тысячи бенгальских огней

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось масштабное событие с зажжением 2,5 тысяч бенгальских огней. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, яркий вечер 14 декабря прошел вдоль аллеи от снежных горок до ледового катка.





На яркий флешмоб собрались родители с детьми, влюбленные пары и дружеские компании. В один миг парковая аллея озарилась тысячами ярких огней, на фоне которых все смогли сделать красивые фотографии.

По окончании фестиваля всех участников ждет сюрприз – пиротехническое шоу с холодными фонтанами.

Фото: ЦПКиО