Жители района Волгоградской области продолжают оставаться без электроснабжения

Значительная часть территории Палласовского района Волгоградской области остается без электроснабжения в связи с аварией на сетях после непогоды. Об этом сообщил вечером 14 декабря в своем Telegram-канале глава района Александр Толмачева.





- Хочу заверить вас, что ситуация находится на строгом контроле. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, без перерыва, и будут продолжаться до полного устранения всех последствий стихии. Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы максимальные силы и средства: на линии работает 11 бригад «Россети Юг». В ближайшее время к работам приступят дополнительные бригады, - отчитался о работе ведомств Толмачев.

В экстренных ситуациях жителей района просят обращаться по телефонам районной ЕДДС: 6-55-01 или 112.

Напомним, в Волгоградской области шесть муниципальных районов региона пострадали от арктического шторма. Уточняется, что больше всего пострадало жителей в Камышинском, Быковском, Палласовском, Старополтавском, Ленинском и Среднеахтубинском районах.