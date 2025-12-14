



В Старополтавском и Палласовском районах Волгоградской области сотрудники полиции совместно с коллегами с МЧС оказывали помощь жителям региона в условиях метели. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полицейские совместными усилиями с МЧС, наземным путем, а также с помощью беспилотных воздушных судов приступили к поиску тех, кто пропал в снежном буране.





- Сотрудники правоохранительных органов оказывали помощь водителям оказавшимся в затруднительном положении на закрытых участках дороги. Автомобилистов, не имевших возможности самостоятельно продолжить движение, доставляли в пункты обогрева, организованные в ближайших населенных пунктах, - рассказали в региональном главке МВД.

В связи с непогодой было принято решение о временном закрытии движения по автодороге «Иловатка - Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка - Николаевск» на территории Старополтавского и Палласовского районов.

Напомним, в Волгоградской области из-за бушующей метели на трассе Р-228 введены временные ограничения на передвижение транспорта. Ограничения действуют на участке трассы от города Красноармейск Саратовской области до границы с Камышинским районом Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области