Банк «Возрождение» снизил ставки и улучшил условия по ипотечным кредитам

Экономика 05.11.2019 11:05 Реклама
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05.11.2019 11:05 Реклама
Теперь минимальная ставка банка «Возрождение» для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках жилья составляет 8,25% годовых. Аналогичные условия действуют и для рефинансирования кредита, выданного в стороннем банке. Условия программы «Ипотека с господдержкой» или так называемой «Детской ипотеки» остались без изменений – ее по-прежнему можно оформить по минимальной на рынке ставке 4,5% годовых, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка.
Также улучшены условия по экспресс-ипотеке – жилищному кредиту, оформляемому по двум документам без документального подтверждения дохода. В частности, минимальная ставка по данной программе снижена с 9,85% до 9,25%, а первоначальный взнос – с 40% до 30%.
«Помимо значительного снижения ипотечных ставок по основным программам, стоит также отметить, что новые ставки на рефинансирование кредитов других банков теперь являются одними из самых низких на рынке, при этом их размер не зависит от вида страхования. Такое всестороннее улучшение ипотечных условий делает еще более доступным один из самых востребованных клиентами банковских продуктов», – отметила Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
При оформлении квартиры в новостройке или на вторичном рынке минимальная ставка 8,25% годовых предлагается при первоначальном взносе от 20% и сумме кредита от 5 млн рублей, а также при оформлении коллективного страхования. Срок кредитования – до 30 лет. При том же первоначальном взносе от 20% и сумме кредита от 3 до 5 млн руб. базовая ставка снижена до 8,45%, а при сумме кредита до 3 млн – до 8,65% годовых. При взносе менее 20% процентные ставки остались без изменений.
Одновременно увеличена максимальная сумма ипотечного кредита на вторичное жилье: в Москве до 60 млн (было 30 млн), в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградская области – до 30 млн (было 15 млн) и в других регионах – до 15 млн (было 10 млн).
С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться здесь.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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