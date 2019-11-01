



Предприятие в Камышинском районе, эксплуатирующее установку по производству асфальтобетона, наказали за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Максим Гречаник, ООО "АВ-Техно" использовало установку с нарушениями требований законодательства. Установлено, что предприятие в процессе осуществления хозяйственной деятельности реестр установок очистки газа не имеет, паспорт газоочистного оборудования, инструкцию по эксплуатации данного оборудования, приказ о назначении ответственного за эксплуатацию газоочистного оборудования не разработало.

К административной ответственности привлекли юридическое лицо. Два должных лица по представлению прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время на предприятии занялись оформлением необходимой документации.



