Экономика

«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работы

Экономика 01.11.2019 11:43
1722 12
01.11.2019 11:43


Актуальные вопросы улучшения бизнес-климата в регионе обсудили налоговые органы с представителями деловых кругов на рабочем совещании в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе УФНС  России по региону. Главный налоговик Волгоградской области Роман Иванов подвел итоги работы за 9 месяцев текущего года, обозначил приоритетные для налоговых органов направления. По словам начальника УФНС России по региону, внедрение риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий позволило за 3 года добиться снижения количества выездных налоговых проверок более чем в 6 раз. При этом по сравнению с 2012 годом количество выездных налоговых проверок в регионе снизилось более чем в 16 раз. Одной из актуальных и острых остается проблема "теневой" заработной платы, поэтому легализация налоговой базы остается приоритетом для регионального управления ФНС.
Роман Иванов, выступая на совещании, отметил, что налоговыми органами сделано много для создания доступной и прозрачной деловой среды в Волгоградской области, развития новых форм взаимодействия с налогоплательщиками, повышения эффективности налогового администрирования путем внедрения новых информационных технологий, внедрения новых подходов в контрольной работе. Обратил внимание, что основной задачей налоговых органов является выполнение бюджетных назначений. Так, за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Волгоградской области было мобилизовано 75,6 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дополнительные поступления составили 800 млн. рублей.
В совещании приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Союза "Волжская торгово-промышленная палата", Союза "Волгоградская торгово-промышленная палата", Окружного Совета Ассоциации юристов России в Южном федеральном округе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области, Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Волгоградского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и др.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозить
02.10.2019 14:25
15017 21
Новому-старому финансисту Волгоградской области губернатор поставил задачу сформировать бюджет мечты
22.10.2019 13:39
15405 16
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объект
03.10.2019 13:31
9101 6
Экономика
01.11.2019 14:10
Экономика 01.11.2019 14:10
213 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 12:39
Экономика 01.11.2019 12:39
463 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 10:48
Экономика 01.11.2019 10:48
284 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 10:27
Экономика 01.11.2019 10:27
215 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 09:00
Экономика 01.11.2019 09:00
209 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 08:54
Экономика 01.11.2019 08:54
288 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.10.2019 17:44
Экономика 31.10.2019 17:44
1836 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.10.2019 13:46
Экономика 31.10.2019 13:46
3462 24 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.10.2019 13:20
Экономика 31.10.2019 13:20
10290 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.10.2019 12:20
Экономика 31.10.2019 12:20
221 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.10.2019 15:32
Экономика 30.10.2019 15:32
3161 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.10.2019 14:20
Экономика 30.10.2019 14:20
440 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.10.2019 12:24
Экономика 30.10.2019 12:24
722 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.10.2019 12:31
Экономика 29.10.2019 12:31
1355 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.10.2019 16:38
Экономика 28.10.2019 16:38
1227 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:10
Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в АфрикеСмотреть фотографии
13:56
В павильонах семьи экс-депутата Волгоградской гордумы незаконно продавали пиво, цветы и фастфудСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области прокуроры нашли нарушения на производстве асфальтобетонаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредитСмотреть фотографии
12:20
«Переобуть» машины настоятельно советует ГАИ автолюбителям Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатруСмотреть фотографии
11:43
«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работыСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде участница пикета мерзла ради противников мусорного полигона в АрхангельскеСмотреть фотографии
11:00
Ехали со свадьбы: в Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро детей, погиб мужчина Смотреть фотографии
10:48
В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработокСмотреть фотографии
10:30
Жителям ничейного дома в Волгограде предложили избавиться от коммунальных мук с помощью «МУК»Смотреть фотографии
10:27
Лаборант АО «КАУСТИК» награждена знаком отличия «Почетный наставник»Смотреть фотографии
10:16
В администрации Волгоградской области распределили ролиСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде ДТП с автобусом повлияло на движение троллейбусовСмотреть фотографии
08:54
ТМК провела единый день Бережливого производстваСмотреть фотографии
21:27
Экологический скандал в Волгоградской области грозит перерасти в коррупционный Смотреть фотографии
17:44
Компания из Оренбурга поплатилась репутацией за срыв контракта в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сынаСмотреть фотографии
16:40
Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих мультгероевСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области после пожаров 2010 года до сих пор не могут построить пожарные депоСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИНСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшееСмотреть фотографии
13:20
Депутаты Волгоградской облдумы избавили себя от лишнего чтения бюджетаСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированиюСмотреть фотографии
12:11
Житель Волгограда отрезал головы жене и материСмотреть фотографии
11:23
Главу Центрального района Волгограда уволили за пустыню за храмом Александра Невского Смотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Первый снег выпал на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рассмотрят жалобу на возможные приписки на выборах после вмешательства Генпрокуратуры РФСмотреть фотографии
10:11
Александре Пахмутовой присвоили звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 