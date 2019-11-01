



Актуальные вопросы улучшения бизнес-климата в регионе обсудили налоговые органы с представителями деловых кругов на рабочем совещании в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе УФНС России по региону. Главный налоговик Волгоградской области Роман Иванов подвел итоги работы за 9 месяцев текущего года, обозначил приоритетные для налоговых органов направления. По словам начальника УФНС России по региону, внедрение риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий позволило за 3 года добиться снижения количества выездных налоговых проверок более чем в 6 раз. При этом по сравнению с 2012 годом количество выездных налоговых проверок в регионе снизилось более чем в 16 раз. Одной из актуальных и острых остается проблема "теневой" заработной платы, поэтому легализация налоговой базы остается приоритетом для регионального управления ФНС.

Роман Иванов, выступая на совещании, отметил, что налоговыми органами сделано много для создания доступной и прозрачной деловой среды в Волгоградской области, развития новых форм взаимодействия с налогоплательщиками, повышения эффективности налогового администрирования путем внедрения новых информационных технологий, внедрения новых подходов в контрольной работе. Обратил внимание, что основной задачей налоговых органов является выполнение бюджетных назначений. Так, за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Волгоградской области было мобилизовано 75,6 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дополнительные поступления составили 800 млн. рублей.

В совещании приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Союза "Волжская торгово-промышленная палата", Союза "Волгоградская торгово-промышленная палата", Окружного Совета Ассоциации юристов России в Южном федеральном округе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области, Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Волгоградского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и др.



