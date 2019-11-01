В Волгограде ДТП с автобусом повлияло на движение троллейбусов

Происшествия 01.11.2019 09:16
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01.11.2019 09:16
В измененных границах некоторое время пришлось работать троллейбусам №10, №10А и №15А в Дзержинском районе из-за ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, сегодня в 8.05 на проспекте Жукова рядом с остановкой "Технологический колледж" легковой автомобиль по касательной задел автобус "ЛиАЗ" маршрута №20, который двигался со стороны автопарка без пассажиров. На время оформления ДТП троллейбусы работали в измененных границах. В 8.20 движение общественного транспорта на этом участке было полностью восстановлено.
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