Экономика

Компания из Оренбурга поплатилась репутацией за срыв контракта в Волгограде

Экономика 31.10.2019 17:44
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31.10.2019 17:44


Волгоградское УФАС внесло ООО "Уралпрессмаш" из Оренбурга в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства. В конце сентября текущего года в УФАС поступило обращение от волгоградской компании  о включении поставщика в реестр недобросовестных в связи с уклонением  от заключения договора по результатам закупки на поставку гидравлического пресса. Компания из Оренбурга не представила заказчику подписанный проект договора без объяснения каких-либо причин, чем нарушила закон о закупках. Копия принятого заключения направлена в Центральный аппарат ФАС России для включения сведений об компании в реестр недобросовестных поставщиков. 

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