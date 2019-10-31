Компания из Оренбурга поплатилась репутацией за срыв контракта в Волгограде

Экономика 31.10.2019 17:44
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31.10.2019 17:44
Волгоградское УФАС внесло ООО "Уралпрессмаш" из Оренбурга в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства. В конце сентября текущего года в УФАС поступило обращение от волгоградской компании о включении поставщика в реестр недобросовестных в связи с уклонением от заключения договора по результатам закупки на поставку гидравлического пресса. Компания из Оренбурга не представила заказчику подписанный проект договора без объяснения каких-либо причин, чем нарушила закон о закупках. Копия принятого заключения направлена в Центральный аппарат ФАС России для включения сведений об компании в реестр недобросовестных поставщиков.
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