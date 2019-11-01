ТМК провела единый день Бережливого производства





На площадке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошла корпоративная конференция «Единый день бережливого производства». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ней приняли участие около 70 представителей российских и зарубежных предприятий ТМК, а также компаний-партнеров.

Мероприятие открыл в формате видеообращения генеральный директор ТМК Игорь Корытько. Он нацелил участников на эффективную работу и отметил, что конференция — это отличная возможность для продуктивного обмена опытом в областях развития системы улучшений и вовлечения в процесс каждого сотрудника.





В ходе конференции участники, в частности, обсудили результаты работы корпоративной системы улучшений ТМК, развитие производственных бизнес-систем предприятий, применение цифровых технологий для повышения эффективности производства. Кроме того, они поделились лучшими практиками в сфере реализованных за прошедший год проектов улучшений и вовлечения персонала в систему Бережливого производства. Так, за 7 лет в ТМК реализовано 686 проектов улучшений с экономическим эффектом более 4 млрд рублей.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков отметил, что бизнес-процессы требуют постоянного совершенствования.«Сегодня, обсуждая практическое применение инструментов Бережливого производства, мы, в первую очередь, рассматриваем вопросы заинтересованности и вовлеченности персонала в процессы улучшений. Оценка человеческого капитала, его развитие и мотивация являются главными факторами в системе непрерывных улучшений. И все эти процессы мы рассматриваем в контексте применения современных систем цифровизации», — подчеркнул он.





В рамках корпоративной конференции сотрудники отделов систем улучшений предприятий провели тематические круглые столы по вопросам цифровизации, деловую игру «Планирование 2P», мастер-класс по применению инструментов бережливой логистики. Состоялись экскурсии на производственные участки ВТЗ, где уже успешно внедрены инструменты Бережливого производства.

Волжский трубный завод уже более пяти лет успешно применяет подходы Бережливого производства и неслучайно стал площадкой для проведения конференции. По итогам II полугодия 2018 — I полугодия 2019 года ВТЗ признан победителем корпоративного конкурса «Бережливое производство» в номинации «Лидер Бережливого производства».

«Реализованные на заводе проекты — наглядный пример эффективного функционирования системы непрерывных улучшений. Небольшими шагами нам удается добиться значительных результатов в сокращении затрат и повышении производительности на предприятии», — прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



